У Генштабі прокоментували звільнення командувача ОК “Північ” Красильникова

Звільнення генерал-майора Дмитра Красильникова з посади командувача Оперативного командування “Північ” не пов’язане з подіями в Курській області РФ.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі “Суспільному”.

За його словами, Красильникова вивели з командування угрупованням військ “Курськ” ще чотири місяці тому, а нині розглядається питання про його нове призначення відповідно до досвіду та кваліфікації.

“Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар’єри”, — зауважив Лиховій.

Він також розповів, що Красильникова тимчасово вивели в резерв, щоб не допустити “погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення”.

Раніше Красильников повідомив, що наказ про його звільнення підписали ще 7 березня, але причин не пояснювали. На його місце призначено Олексія Шандара – заступника командувача Десантно-штурмових військ.