Суспільство

У Генштабі повідомили про складну ситуацію на трьох напрямках фронту: понад півтори сотні атак за добу
25 Січня 2025 09:08
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Українські військові атакують на одному з напрямків фронту / Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові атакують на одному з напрямків фронту / Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалась 1067 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом 24 січня на фронті відбулося 211 боєзіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби, що минула, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 КАБів. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1410 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Козача Лопань Харківської області та Новоданилівка Запорізької області.

Харківський, Куп’янський та Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБів, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників. 

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.


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