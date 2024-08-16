Суспільство

У Генштабі повідомили про активний наступ на 3 напрямках
16 Серпня 2024 09:34
читать на русском →
генштаб
Ілюстративне фото / Міноборони

За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, окупанти активно наступали на Торецькому та Курахівському напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 серпня у Facebook.

“За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 7 ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню”.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили 2 артилерійські системи та 2 склади паливо-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку точилося 7 боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися 4 бої у районах Часового Яру. У Генштабі наголошують, що противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак росіян біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти 5 разів наступали, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили 2 штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували 10 разів – зазнали поразки.

“На Гуляйпільському напрямку обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ”, – повідомили у Генштабі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 09:43

Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів
16 Серпня 2024 08:19

У КМВА розповіли про нічну атаку дронів
16 Серпня 2024 07:14

У НАТО відмітили повільну та розсіяну реакцію РФ на події у Курській області
15 Серпня 2024 19:24

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту
15 Серпня 2024 19:09

Байден “відкритий” для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну, – Politico
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки