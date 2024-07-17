У Генштабі назвали головні напрямки російських атак

Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках.

За сьогодні кількість бойових зіткнень збільшилась майже до сотні, на цей час їх зафіксовано 99, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16.00.

На Харківському напрямку ворог атакує за підтримки авіації, завдав уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Глибокого та Вовчанська. На даний час точиться один бій неподалік Глибокого, всі інші ворожі атаки зупинено.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема, неподалік Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано шість штурмових дій ворога, половину з яких успішно відбито нашими захисниками. Поблизу Торського та Макіївки тривають боєзіткнення.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання покращити тактичне положення неподалік Спірного, Виїмки, Федорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень за сьогодні зросла до п’яти. Дві атаки наші воїни відбили, три – ще поки тривають.

На Краматорському напрямку окупанти штурмують Часів Яр за підтримки авіації – застосували по місту три КАБи. Ще два штурми, біля Андріївки та Новомаркового, відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 17. Зосередження зусиль ворога відзначається у бік Північного та Нью Йорка. Точаться бої.

Активний противник сьогодні на Покровському напрямку. На даний час зафіксовано 21 боєзіткнення. Чотири з них ще тривають неподалік Новоолександрівки та Карлівки.

Продовжуються бої у двох локаціях поблизу Красногорівки. Окрім того, ворог атакував у районах Георгіївки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день на напрямку загалом зафіксовано 12 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку ворог двічі проводив штурми біля Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку наразі противник активізувався – провів вісім атак у районах Новодарівки, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку, на наших плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти двічі безуспішно намаглися потіснити українських воїнів з їх позицій.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.