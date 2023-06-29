Кримінал

У Харкові зникла 6-річна дівчинка

29 Червня 2023 19:58
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Відділом поліції № 1 Харківського РУП № 2 встановлюється місцезнаходження малолітньої дитини Діани Юрченко, 2017 року народження.

Як повідомили в поліції, 29 червня дівчинка гуляла біля будинку 90А по вулиці Миру та зникла.

Її прикмети: зріст близько 128 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Була одягнена у рожеву футболу з сердечками, сірі лосини, білі кросівки.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інша про розшукувану, просимо повідомити за телефонами (057) 93-31-15, 0999320813, 0635305200, 0979787785 або 102.


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