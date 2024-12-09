У Харкові знесуть 26 будинків, пошкоджених через війну

У Харкові планують демонтувати 26 житлових будинків, які зазнали значних руйнувань внаслідок російської агресії та не підлягають відновленню. На їхньому місці зведуть нові багатоповерхівки.

Про це повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

Терехов наголосив, що мешканці звикли до своїх районів, де були облаштовані дитячі майданчики, школи та стадіони. Щоб зберегти інфраструктуру та повернути людей додому, місто відбудовуватиме житло на місці зруйнованих будинків.



Мер також зазначив, що цьогоріч у Харкові планували звести близько 100 нових будинків, проте цього виявилося недостатньо. “Ми продовжуватимемо відбудову житла, зокрема тих будинків, які постраждали найбільше”, — підкреслив Терехов.