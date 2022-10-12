У Харкові збільшилася кількість порушень ПДР – патрульна поліція

У Харкові патрульна поліція відмічає збільшення кількості автівок на дорогах міста. Разом з тим збільшилася і кількість порушень правил дорожнього руху.

Про це Українському Радіо Харків розказав начальник сектору пресслужби Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук, пише Суспільне.

За його словами, більшу кількість авто у Харкові в порівнянні з весною у місті почали фіксувати від вересня.

“Збільшилась кількість транспортних засобів — і збільшується тенденція до порушень. Щільність потоку більша, хтось порушує навмисно, хтось неналежно реагує на зміну обстановки. Порушень досить багато, на жаль, трапляються і ДТП, і травмуються люди, і гинуть”, — розповів Гайдук.

“Досить неприємна тенденція, що патрульні влітку та у вересні фіксували велику кількість водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, як алкогольного, так і наркотичного. На день можуть виявляти до 30 таких порушників. Днями фіксували перевищення допустимої норми алкоголю у крові у понад 18 разів, драгер показав 3,73 проміле алкоголю”, — каже Дмитро Гайдук.

“Також хочу звернути увагу на швидкісний режим. Перевищення безпечної швидкості руху — одна з найпоширеніших причин ДТП, у яких є травмовані або загиблі. Швидкість потрібно обирати у межах допустимої: у місті це — до 50 км на годину. Треба також враховувати технічний стан свого транспортного засобу, стан дорожнього покриття, кріплення вантажу і тому подібне”, — нагадує патрульний.

Патрульний також зауважує, що водіям слід бути особливо уважними ввечері: “Дороги в нас не освітлені, тому водіям, щоб уникнути ДТП, потрібно бути більш обачними, особливо наближаючись до пішохідних переходів та перетинаючи їх”.

“З 1 жовтня поза населеними пунктами на усіх механічних транспортних засобах повинно бути ввімкнене під час руху ближнє світло фар або денні ходові вогні, якщо такі передбачені конструкцією транспортного засобу. Це обов’язкова умова незалежно від часу доби, освітленості та іншого”, — нагадує Дмитро Гайдук.