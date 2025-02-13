У Харкові затримано жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тис. доларів

Правоохоронці затримали 22-річну харків’янку, яка намагалася продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми, їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року 22-річна харків’янка народила доньку та вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила ціну у розмірі 20 тис. доларів.

“За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину. 12 лютого під час передачі дитини та отримання обумовленої суми правоохоронці затримали жінку”, – розповіли в прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманій повідомлено про підозру у торгівлі людиною. Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Дівчинку передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським, зараз нею опікуються лікарі.