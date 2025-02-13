Кримінал

У Харкові затримано жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тис. доларів
13 Лютого 2025 12:07
читать на русском →
Затримана за підозрою в продажі власної дитини у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
Затримана за підозрою в продажі власної дитини у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали 22-річну харків’янку, яка намагалася продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми, їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року 22-річна харків’янка народила доньку та вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила ціну у розмірі 20 тис. доларів.

“За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину. 12 лютого під час передачі дитини та отримання  обумовленої суми правоохоронці затримали жінку”, – розповіли в прокуратурі.  

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманій повідомлено про підозру у торгівлі людиною. Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Дівчинку передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським, зараз нею опікуються лікарі.

У Харкові жінка продала свою двомісячну дитину / Фото: Харківська обласна прокуратура

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Лютого 2025 12:07

У Харкові затримано жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тис. доларів
13 Лютого 2025 14:22

Без права на заставу: суд відправив під варту високопосадовця СБУ Козюру, якого назвали “щуром” ФСБ
13 Лютого 2025 14:00

Трансфер за 7,5 тис. доларів: у Харкові судитимуть правоохоронця, який обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
13 Лютого 2025 13:51

Вбивство Ірини Фаріон: Зінченка привезли до суду в бронежилеті та з посиленою охороною
13 Лютого 2025 11:19

РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки