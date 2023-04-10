Кримінал

У Харкові затримано ворюгу, який намагався поцупити неофіційний символ міста

10 Квітня 2023 13:22
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Сьогодні вночі, на вулиці Тімірязєва у Харкові, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався в комендантську годину. На даху водій перевозив лавку, схожу до тих, які встановлені в паркових зонах міста.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час спілкування з поліцейськими громадянин зізнався, що викрав її з парку неподалік та віз до свого дачного будинку.

Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.


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