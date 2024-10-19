Кримінал

У Харкові затримано серійного ґвалтівника
19 Жовтня 2024 18:18
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кримінал
Затримано 55-річного жителя Новобаварського району Харкова / Фото Нацполіція

У Харкові поліція оперативно затримала чоловіка за спробу зґвалтування.

Як повідомили в поліції, за один вечір жертвами нападника стали дві мешканки Новобаварського району. Їм вдалося вирватися та втекти від чоловіка.  

“В результаті проведення комплексу розшукових заходів поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 55-річний житель району, раніше засуджений за зґвалтування”, – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.


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