Суспільство

У Харкові затримали двох ремонтників, які коригували ворожі атаки по позиціях мобільних вогневих груп зі знищення Шахедів

26 Квітня 2024 10:44
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сбу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала у Харкові двох ремонтників, які займались коригуванням  ворожих атак по позиціях мобільних вогневих груп зі знищення Шахедів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, СБУ.

За даними слідства, з лютого 2024 року двоє ремонтників із Харкова передавали ворогу інформацію, необхідну для завдання повітряних атак по обласному центру.

Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи, які знищують безпілотники ворога.

Зібравши необхідну інформацію, один із підозрюваних передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої “ДНР”. Він, у свою чергу, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для завдання ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили чоловіків за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігурантам повідомили про підозру. Одному з них інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, іншому – поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обох підозрюваних аоештовано без права внесення застави.


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