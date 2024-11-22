Кримінал

У Харкові затримали чоловіка, який “замінував” будівлю обленерго
22 Листопада 2024 16:24
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прокуратура
Повідомлення про замінування / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали 29-річного чоловіка, який двічі повідомляв про мінування будівлі “Харківобленерго”. Спершу він надіслав електронний лист на офіційну пошту підприємства, а згодом повторно зателефонував на гарячу лінію.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.  

“21 листопада 2024 року близько 13:00 підозрюваний відправив електронний лист на адресу АТ “Харківобленерго”, де заявив про замінування будівлі. У листі також містилась погроза: “Не скасуєте відключення світла — злетите у повітря”, — йдеться у повідомленні прокуратури.  

Ці дії призвели до дезорганізації роботи підприємства та безпідставного залучення спеціальних служб для перевірки повідомлення.  

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Йому висунуто підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). У разі доведення провини, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.


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