Суспільство

У Харкові закриють перехрестя вулиці Весніна і Пушкінської

20 Жовтня 2022 19:33
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транспорт, харків

Рух транспорту через перехрестя вул. Весніна – вул. Пушкінська буде заборонений з 8:00 21 жовтня до 22:00 23 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням на перехресті ремонтних робіт.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Пушкінською, Ярослава Мудрого, Алчевських, Чернишевською, Шевченка та Героїв Рятувальників.

Також на час ремонту буде заборонений рух автобусів по вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Челюскінців, та на узвозі Журавлівському.

У зв’язку з цим автобус №47е курсуватиме так: вул. Світла – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – пл. Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – ст. м. «Університет».


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