У Харкові зафіксували сказ у домашнього кота — в районі введено карантин

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За даними міськради, тварина померла 29 липня після того, як вкусила свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу. З котом контактувала лише жінка — наразі їй надають медичну допомогу.

У Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу в домашнього кота. Через це в частині району запроваджено карантинні обмеження.