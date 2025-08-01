У Харкові зафіксували сказ у домашнього кота — в районі введено карантин

У Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу в домашнього кота. Через це в частині району запроваджено карантинні обмеження.
Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.
За даними міськради, тварина померла 29 липня після того, як вкусила свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу. З котом контактувала лише жінка — наразі їй надають медичну допомогу.
Карантин встановлено в межах проспекту Тракторобудівників, вулиць Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців і проспекту Ювілейного.