        Суспільство

        У Харкові зафіксували сказ у домашнього кота — в районі введено карантин

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 18:13
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        Сказ у домашнього кота / Харківська міська рада
        Сказ у домашнього кота / Харківська міська рада

        У Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу в домашнього кота. Через це в частині району запроваджено карантинні обмеження.

        Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

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        За даними міськради, тварина померла 29 липня після того, як вкусила свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу. З котом контактувала лише жінка — наразі їй надають медичну допомогу.

        Карантин встановлено в межах проспекту Тракторобудівників, вулиць Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців і проспекту Ювілейного.


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