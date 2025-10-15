У Харкові заарештували жінку, яка до смерті побила 3-річного пасинка

У Харкові 40-річну жінку, підозрювану в умисному побитті трирічного пасинка, яке призвело до його смерті, взято під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як зазначив керівник прокуратури Аміл Омаров, підозру жінці оголошено за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

За даними слідства, трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком. Після смерті матері минулого року чоловік вдруге одружився й оселився з сином, новою дружиною, її донькою та літніми батьками. Через роботу у реабілітаційному центрі батько часто був відсутній і залишав дитину під наглядом дружини.

На початку жовтня 2025 року жінка жорстоко побила хлопчика руками та ногами по голові й обличчю, після чого дитина втратила свідомість. Щоб приховати злочин, підозрювана викликала швидку допомогу та повідомила, що дитина нібито впала у ванній кімнаті.

Малюка госпіталізували, але він так і не прийшов до тями — через кілька днів помер у лікарні.

Сусіди розповіли, що в день трагедії чули крики та плач із квартири, а мати підозрюваної підтвердила, що донька лаялася на хлопчика і після цього пролунали удари. Медики встановили, що характер отриманих травм не відповідає падінню, як стверджувала жінка.

У суді прокурор Омаров наполягав на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, і суд задовольнив це клопотання.