У Харкові викрита банда сутенерів

За даними поліції, зловмисники пропонували молодим жінкам зі скрутним матеріальним становищем надавати послуги сексуального характеру, здійснювали пошук клієнтів та контролювали їх діяльність.

“2 травня правоохоронці провели обшуки у місцях надання інтимних послуг, проживання зловмисників та в їх автомобілях. Вилучено численні речові докази, зокрема, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, грошові кошти, засоби контрацепції тощо”, – йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Харківські правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке втягувало жінок у проституцію / Фото НПУ

Слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинного угрупування про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.