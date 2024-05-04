Кримінал

У Харкові викрита банда сутенерів

4 Травня 2024 10:09
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За даними поліції, зловмисники пропонували молодим жінкам зі скрутним матеріальним становищем надавати послуги сексуального характеру, здійснювали пошук клієнтів та контролювали їх діяльність.

“2 травня правоохоронці провели обшуки у місцях надання інтимних послуг, проживання зловмисників та в їх автомобілях. Вилучено численні речові докази, зокрема, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, грошові кошти, засоби контрацепції тощо”, – йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Харківські правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке втягувало жінок у проституцію / Фото НПУ

Слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинного угрупування про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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