У Харкові викрили агентурну групу “беркутівців”, які готувала схрони для ДРГ

Правоохоронці нейтралізували агентурну групу російської військової розвідки, яка діяла в Харкові.

Як повідомляє СБУ, агенти організовували тайники з бойовими гранатами РГД-5 і грошима на околицях міста. Схованки в основному облаштовувалися в лісопосадках, а їхні координати передавалися через месенджери. Окрім того, група збирала розвіддані про місця розташування пунктів базування Сил оборони.

До складу групи входили двоє колишніх співробітників розформованого підрозділу “Беркут” і дружина одного з них, всі вони – харків’яни. Організатором діяльності був колишній “беркутівець”, який після втечі до Росії почав працювати на її спецслужби.

Зловмисників затримано, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.