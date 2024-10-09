Суспільство

У Харкові вперше за 12 років зафіксували випадок лихоманки Західного Нілу
9 Жовтня 2024 18:27
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У вересні на Харківщині зареєстрували перший за 12 років випадок лихоманки Західного Нілу.

Про під час брифінгу повідомила головна державна санітарна лікарка в Харківській області Любов Махота, передає “Суспільне”.

“Хвора інфікувалась під час поїздок країнами Європи. Вона подорожувала у Польщі, Болгарії, Греції та Туреччині. До Харкова вона повернулася вже з клінічними проявами захворювання”, – розповіла лікарка.

Хвора перебуває в інфекційній лікарні.

“Жінка 1967 року народження, вже йде на поправку, сподіваємось на виписку”, – додала Махота.

Останній випадок лихоманки Західного Нілу в Харкові був зареєстрований у 2011 році – тоді хвора інфікувалася під час поїздки до Греції.


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