У Харкові відтепер будуть по-новому оповіщати про повітряну тривогу

Депутати міської ради Харкова у п’ятницю ухвалили рішення про вмикання сигналу повітряної тривоги при безпосередній загрозі місту, а не для всієї області.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу”.

За його словами, за новими правилами, сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.

“Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу”, – зазначив Терехов.

Він додав, що цей проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують міжнародні партнери.