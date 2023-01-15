Харків

У Харкові відновили електропостачання після вчорашнього обстрілу

15 Січня 2023 11:15
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харків

Минулої доби ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів.

Протягом доби ворог продовжував обстріли Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об’єкти. У селі Грушівка Куп’янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об’єкт цивільної промисловості. На щастя, протягом доби постраждалих не було.

10 разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в м. Харкові, м. Вовчанську, с. Грушівка Куп’янського району та Зміївської громади Чугуївського району. Виявлено пошкодження на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку, учбовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма, а також с. Коротич рятувальники доставили 22,5 тонн питної води.


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