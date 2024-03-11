У Харкові відкрили рекрутинговий центр 92-ї штурмової бригади

11 березня 92-га окрема штурмова бригада відкрила перший рекрутинговий центр у Харкові. У центрі можна поспілкуватися з військовими та подати заявку, щоб навчитися і служити у 92-й ОШБр.

Перший центр відкрився у Харкові, бо бригада базується в регіоні, розповіла “Суспільне Харків” речниця підрозділу Тетяна Рудь.

“Ми націлені набрати саме жителів Харківської області, хочемо воювати пліч-о-пліч зі своїми. Останнім часом мало мотивованих людей. Вони приходять і бояться, бояться усього. Люди вважають, що їх кинуть на передову і все. Це не так. Я майже дев’ять років в армії, тому можу пояснити, що, де і як працює ця структура”, — говорить речниця.

Тетяна Рудь каже: на відміну від центру комплектування, який самостійно розподіляє людей по військових частинах, подавшись до війська через рекрутинговий центр бригади можна навчатися і служити саме у 92-й ОШБр.

“На навчання відправляють у базовий навчальний центр, підготовка триває 40 днів. Потім — підготовка з нашими інструкторами, після того — з підрозділом. Лише тоді починають вивозити на бойові завдання з кимось. Загалом на підготовку йде близько трьох місяців”, — розказала Рудь.

Звернутися до рекрутингового центру або заповнити анкету на вступ до бригади можна за номерами телефонів на акаунтах 92-ї ОШБр у соціальних мережах.