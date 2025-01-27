У Харкові відкрили другу підземну школу: за парти вже сіли 750 дітей

27 січня у Харкові відкрили другу підземну школу, яка наразі забезпечує можливість для навчання 750 учнів. Після завершення ще нової черги будівництва заклад зможе приймати близько тисячі дітей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, школа спроєктована з урахуванням найвищих стандартів безпеки та оснащена всім необхідним для навчання. Відкриття цієї підземного навчального закладу стало можливим завдяки фінансуванню уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

“Ця школа стала важливим кроком у створенні безпечного освітнього простору для дітей, які не могли навчатися офлайн через пандемію та війну. Тепер вони нарешті мають можливість бачити однокласників і вчитися разом”, – зазначив він.

Наразі в Харкові понад шість тисяч дітей навчаються у підземних школах та на базі метрополітену.