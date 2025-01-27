Харків

У Харкові відкрили другу підземну школу: за парти вже сіли 750 дітей
27 Січня 2025 12:53
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Відкриття другої підземної школи у Харкові / Фото: Ігор Терехов
Відкриття другої підземної школи у Харкові / Фото: Ігор Терехов

27 січня у Харкові відкрили другу підземну школу, яка наразі забезпечує можливість для навчання 750 учнів. Після завершення ще нової черги будівництва заклад зможе приймати близько тисячі дітей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, школа спроєктована з урахуванням найвищих стандартів безпеки та оснащена всім необхідним для навчання. Відкриття цієї підземного навчального закладу стало можливим завдяки фінансуванню уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

“Ця школа стала важливим кроком у створенні безпечного освітнього простору для дітей, які не могли навчатися офлайн через пандемію та війну. Тепер вони нарешті мають можливість бачити однокласників і вчитися разом”, – зазначив він.

Наразі в Харкові понад шість тисяч дітей навчаються у підземних школах та на базі метрополітену.

У Харкові розпочалися заняття у другій підземній школі / Фото: Ігор Терехов

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