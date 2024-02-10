Кримінал

У Харкові в одному з будинків загинула родина: батьки і троє дітей

10 Лютого 2024 09:25
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бпла, прокуратура, харків
У Харкові розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни / Фото Харківська обласна прокуратура

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки безпілотниками по Харкову загинуло 7 людей, серед них троє дітей.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на яке посилається Харківська обласна прокуратура, 9 лютого близько 22:50 держава-агресор завдала удари трьома безпілотниками по Харкову.

Зафіксовано влучання у Немишлянському районі міста.

Знищено обʼєкт критичної інфраструктури, відбувся виток дизельного палива, через що спалахнули масштабні пожежі у приватному житловому секторі.

Повністю згоріли 15 житлових будинків.

“Загинуло 7 людей. В одному з приватних домоволодінь виявили обвуглені тіла родини: чоловіка, дружини та їх трьох дітей: хлопчиків віком 7 місяців, 4 та 7 років”, – повідомили в прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, в іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Також отримали поранення троє людей: 45-річний чоловік та двоє жінок 61 та 39 років.

Понад 50 осіб вдалось евакуювати.

“За попередніми даними, БПЛА були запущені з території бєлгородської області рф”, – зазначено в повідомленні.


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