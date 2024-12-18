У Харкові в одному із гаражів виявили склад боєприпасів

У Немишлянському районі Харкова правоохоронці знайшли арсенал боєприпасів у гаражному кооперативі.
Як повідомляє поліція Харківської області, під час обшуку вилучили:
- 182 гранатометні постріли різних типів.
- понад 30 гранат.
- підривачі,
- реактивні піхотні вогнемети.
- протитанкові та протипіхотні міни.
- 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7.
- тротилові шашки.
- бойові частини та реактивні двигуни до гранатомета ТБГ-7В.
Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до зберігання боєприпасів.