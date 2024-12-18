Кримінал

У Харкові в одному із гаражів виявили склад боєприпасів
18 Грудня 2024 21:27
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У Немишлянському районі Харкова правоохоронці знайшли арсенал боєприпасів у гаражному кооперативі.

Як повідомляє поліція Харківської області, під час обшуку вилучили:

  • 182 гранатометні постріли різних типів.
  • понад 30 гранат.
  • підривачі,
  • реактивні піхотні вогнемети.
  • протитанкові та протипіхотні міни.
  • 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7.
  • тротилові шашки.
  • бойові частини та реактивні двигуни до гранатомета ТБГ-7В.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до зберігання боєприпасів.

Боєприпаси, які виявили у Харкові / Фото: Нацполіція

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