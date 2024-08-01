У Харкові в лісі знайшли мертвим неповнолітнього хлопця

У Харкові знайшли тіло 15-річного Богдана Шевченко, який зник 31 липня.
Про це повідомила речниця обласного управління поліції Олена Соболевська, передає “Суспільне”.
“У Харкові було виявлено тіло 15-річного хлопця. Обставини смерті встановлюються. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 115 “Умисне вбивство”, – зазначила Соболевська.
Перша інформація про завершення пошуку зниклого з’явилася на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” в Instagram. Тіло підлітка знайшли в Олексіївському лісі.