Кримінал

У Харкові в лісі знайшли мертвим неповнолітнього хлопця
1 Серпня 2024 17:44
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У Харкові знайшли тіло 15-річного Богдана Шевченко, який зник 31 липня.

Про це повідомила речниця обласного управління поліції Олена Соболевська, передає “Суспільне”.

“У Харкові було виявлено тіло 15-річного хлопця. Обставини смерті встановлюються. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 115 “Умисне вбивство”, – зазначила Соболевська.

Перша інформація про завершення пошуку зниклого з’явилася на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” в Instagram. Тіло підлітка знайшли в Олексіївському лісі.


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