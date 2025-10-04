        Кримінал

        У Харкові в каналізаційному колодязі знайшли загиблого чоловіка

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 10:42
        Рятувальники на місці виявлення тіла у каналізації / Скриншот
        Рятувальники Харкова дістали з каналізаційного колектора глибиною близько 10 метрів загиблого чоловіка. Щоб провести операцію, комунальники шість годин відкачували нечистоти, після чого верхолази ДСНС змогли підняти тіло на поверхню.

        Про це виданню “Головне в Україні” повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

        Напередодні близько 14:30 рятувальники отримали виклик про те, що у каналізаційному колодязі біля одного з супермаркетів в Індустріальному районі Харкові знайшли тіло чоловіка.

        “Колектор глибиною близько 10 метрів був повністю заповнений нечистотами. Щоб відшукати тіло, рятувальники задіяли комунальників, які близько шести годин відкачували фекалії”, – розповіли в ДСНС.

        Коли колектор був порожній, верхолази ДСНС спустилися на дно та змогли підняти тіло загиблого.

        Його особу, точну причину смерті та обставини, за яких чоловік спустився до колектору, з’ясовуватимуть правоохоронці.

        У Харкові з каналізаційного колодязя дістали загиблого / Фото: Telegram-канал “Типичное ХТЗ”

