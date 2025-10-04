У Харкові в каналізаційному колодязі знайшли загиблого чоловіка

Рятувальники Харкова дістали з каналізаційного колектора глибиною близько 10 метрів загиблого чоловіка. Щоб провести операцію, комунальники шість годин відкачували нечистоти, після чого верхолази ДСНС змогли підняти тіло на поверхню.

Про це виданню “Головне в Україні” повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

Напередодні близько 14:30 рятувальники отримали виклик про те, що у каналізаційному колодязі біля одного з супермаркетів в Індустріальному районі Харкові знайшли тіло чоловіка.

“Колектор глибиною близько 10 метрів був повністю заповнений нечистотами. Щоб відшукати тіло, рятувальники задіяли комунальників, які близько шести годин відкачували фекалії”, – розповіли в ДСНС.

Коли колектор був порожній, верхолази ДСНС спустилися на дно та змогли підняти тіло загиблого.

Його особу, точну причину смерті та обставини, за яких чоловік спустився до колектору, з’ясовуватимуть правоохоронці.