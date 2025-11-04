Путін запровадив цілорічний призов до армії Росії

У Росії змінюють систему строкової служби: тепер призов триватиме протягом усього календарного року. Відповідний закон підписав Путін, повідомляють російські ЗМІ.

Раніше в Росії діяла дворазова схема призову — навесні (з 1 квітня по 15 липня) та восени (з 1 жовтня по 31 грудня).

Згідно з новим законом, із 2026 року громадян, які не перебувають у запасі, призиватимуть до армії з 1 січня по 31 грудня, тобто безперервно.

Реклама

Реклама

У Кремлі пояснили, що така система «систематизує роботу військкоматів» і дозволить ефективніше проводити мобілізаційні заходи.