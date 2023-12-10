Кримінал

У Харкові у надто зухвалого водія BMW забрали авто

10 Грудня 2023 14:15
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У Харкові патрульні виявили та зупинили авто BMW, водій якого своїми діями, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку.

Повідомляється, що чоловік ігнорував вимогу патрульних припинити скоєння правопорушень. Врешті його зупинили інспектори на проспекті Льва Ландау.

“Оскільки в його діях вбачались імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” КК України, на місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі правопорушника передали слідчим, а автомобіль було поміщено на спеціальний майданчик. Обставини події встановлять слідчі”, – йдеться у повідомленні поліції.


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