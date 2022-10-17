Суспільство

У Харкові транспортна компанія передала військовим 7 автомобілів

17 Жовтня 2022 15:58
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волонтер

Сім автомобілів для військових батальйонів ТРО 227, 288, ППО та ОМБ 22, у тому числі машину швидкої допомоги для спецпідрозділу «Кракен», передали засновники харківської компанії «LOGITY».

У передачі техніки взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він відзначив згуртованість харків’ян, які надають колосальну підтримку українським захисникам.

«Це дуже добре, що всі консолідували зусилля та допомагають нашій армії, бійцям тероборони. Це ще раз доводить, що ми всі – разом. Ми – одна велика родина, в якій кожен займається своєю справою та працює на спільну перемогу», – зазначив мер.

Як повідомив керівник компанії «LOGITY» Амазасп Манукян, організація не вперше допомагає цим батальйонам та підрозділам, які тримають оборону Харківщини та звільняють окуповані території.

«Ми продовжуватимемо допомагати військовим, щоб ще більше наших бійців та мирних жителів могли зберегти життя», – зазначив Амазасп Манукян.


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