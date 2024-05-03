Суспільство

У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла

3 Травня 2024 14:54
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електроенергія
Ілюстративне фото / Суспільне

У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 4 по 5 травня.

“До вашої уваги — таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснили в обленерго.

Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете про це дізнатися за посиланням.


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