У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла

У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 4 по 5 травня.

“До вашої уваги — таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснили в обленерго.

Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете про це дізнатися за посиланням.