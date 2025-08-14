У Харкові та Бородянці протестують зв’язок 5G

Кабінет міністрів оновив постанову № 1340, дозволивши тестування зв’язку 5G у Харкові та Бородянці Київської області.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що обидва населені пункти зазнали значних руйнувань через обстріли, тож важливо перевірити роботу нової технології в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів.
“Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст — від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян”, — написав Федоров.
Тестування у Харкові та Бородянці планують розпочати восени 2025 року.
“Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою”, — сказано у повідомленні.