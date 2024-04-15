У Харкові створять Центр координації протимінної діяльності

На Харківщині запрацює Центр координації протимінної діяльності. Про його створення йшлося під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Центр створений для взаємодії громадського сектору та операторів протимінної діяльності, координації, аналітики, а також розробки інтерактивної мапи протимінної діяльності в межах Харківської області. При установі працюватиме цілодобова «гаряча лінія», на яку жителі регіону зможуть надсилати заявки на розмінування або інформувати про виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили в пресслужбі ХОВА.

Робота Центру координації протимінної діяльності передбачає нетехнічне обстеження фахівцями-піротехніками ділянок та внесення до інтерактивної мапи інформації про наявність вибухонебезпечних предметів.

В Центрі формуватиметься база даних запитів на розмінування, а однією з його функцій стане інформування операторів протимінної діяльності про пріоритетність розмінування тих чи інших ділянок.