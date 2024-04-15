Суспільство

У Харкові створять Центр координації протимінної діяльності

15 Квітня 2024 13:25
хова
В Харківській області анонсовано роботу Центру координації протимінної діяльності / Фото ХОВА

На Харківщині запрацює Центр координації протимінної діяльності. Про його створення йшлося під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Центр створений для взаємодії громадського сектору та операторів протимінної діяльності, координації, аналітики, а також розробки інтерактивної мапи протимінної діяльності в межах Харківської області. При установі працюватиме цілодобова «гаряча лінія», на яку жителі регіону зможуть надсилати заявки на розмінування або інформувати про виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили в пресслужбі ХОВА.

Робота Центру координації протимінної діяльності передбачає нетехнічне обстеження фахівцями-піротехніками ділянок та внесення до інтерактивної мапи інформації про наявність вибухонебезпечних предметів.

В Центрі формуватиметься база даних запитів на розмінування, а однією з його функцій стане інформування операторів протимінної діяльності про пріоритетність розмінування тих чи інших ділянок.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Квітня 2024 12:57

Шмигаль відмовився перекинути кошти з телемарафонів на допомогу ЗСУ
15 Квітня 2024 12:37

Чоловік, який дав відсіч нападнику в ТЦ у Сіднеї, виявився українцем
15 Квітня 2024 12:00

На Хмельницькій АЕС почалось будівництво енергоблоків №5, 6 за технологією Westinghouse
15 Квітня 2024 11:50

На Харківщині знеструмлено 240 тис. споживачів
15 Квітня 2024 11:40

Унаслідок обстрілу Сіверська на Донеччині загинули чотири людини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки