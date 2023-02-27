У Харкові спіймали серійного крадія теплолічильників

У Харкові судитимуть чоловіка, який викрадав лічильники теплової енергії з підвалів житлових будинків.

Як повідомили в обласній прокуратурі, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні-жовтні минулого року, напередодні опалювального сезону, 21-річний чоловік проникав до підвальних приміщень житлових будинків.

Звідти він викрадав лічильники теплової енергії та вимірювачі тиску води, тим самим піддав ризику залишити велику кількість мешканців без тепла в осінньо-зимовий період.

Після цього він розбирав викрадене на частини та здавав як металобрухт.

Нараховано 30 епізодів злочинної діяльності обвинуваченого. Загальна сума збитків складає понад 120 тисяч гривень.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.