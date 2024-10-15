Кримінал

У Харкові двоє підлітків підпалили трансформаторну підстанцію 
15 Жовтня 2024 12:09
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У Харкові 11 жовтня двоє хлопців віком 16 і 14 років підпалили трансформаторну підстанцію.

Того ж дня правоохоронці і затримали зловмисників, повідомляє  Харківська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом неповнолітнім особам в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину, а також перевіряються причетність підозрюваних до вчинення інших підпалів.


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