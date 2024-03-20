Кримінал

У Харкові спалахнула велика пожежа у складській будівлі

20 Березня 2024 12:20
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пожежа
Рятувальники гасять пожежу у складській будівлі в Харкові / Фото: ДСНС

У Харкові 8 пожежних розрахунків гасять велику пожежу у складській будівлі.

Як повідомили в ДСНС, пожежа трапилась у одноповерховій складській будівлі на вул. Греківській.

“До місця події негайно прибуло 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На час їх прибуття вже спостерігалась досить розвинена пожежа”, – повідомляють рятувальники.

Пожежа у складській будівлі. Харків / Фото: ДСНС

Всередині ангару горіли аерозольні балончики з фарбою. Локалізували пожежу на площі близько 400 кв.м.

Також відомо про постраждалого чоловіка, його з опіками 2 ст. обличчя, голови та кінцівок госпіталізований до міської лікарні.


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