Суспільство

У Харкові рятувальники витягли чоловіка із собакою з 12-го поверху
15 Вересня 2024 18:02
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Службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху будинку, що зазнав сьогодні удару. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники дістали з однієї з постраждалих квартир у Харкові собаку. Її власник навідріз відмовлявся евакуюватися без свого чотирилапого друга / Фото Павло Пахоменко/Накипіло

За його словами, під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири.

“35 людей постраждали внаслідок обстрілу по Харкову. Серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років. Серед постраждалих троє дітей віком 1, 4, 12 років.

На цю хвилину госпіталізовано 14 людей. Рятувальна операція триває”, – написав він у Telegram.


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У Харкові рятувальники витягли чоловіка із собакою з 12-го поверху
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