У Харкові рятувальники витягли чоловіка із собакою з 12-го поверху

Службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху будинку, що зазнав сьогодні удару. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири.
“35 людей постраждали внаслідок обстрілу по Харкову. Серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років. Серед постраждалих троє дітей віком 1, 4, 12 років.
На цю хвилину госпіталізовано 14 людей. Рятувальна операція триває”, – написав він у Telegram.