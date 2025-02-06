Кримінал

У Харкові російська поплічниця намагалася підірвати ветерана ЗСУ
6 Лютого 2025 11:12

Правоохоронці затримали агентку РФ, яка вчинила теракт біля будинку ветерана ЗСУ у Харкові.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб РФ, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року. Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок чого постраждав 52-річний ветеран ЗСУ. Потерпілого госпіталізували з пораненням.

СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ / Фото: СБУ

Для маскування агентка носила перуки, а після здійснення теракту намагалася знищити свій одяг. Проте СБУ “по гарячих слідах” затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку завербували російські спецслужби після антиукраїнських коментарів у Телеграмі. Вона отримала від куратора інструкції: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Окрім цього, агентка встановила замаскований мобільний телефон, за допомогою якого ворог відслідковував пересування жертви та дистанційно активував вибухівку.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон із анонімним чатом, де вона листувалася з російським куратором. Зараз їй повідомлено про підозру в терористичному акті.


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