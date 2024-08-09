Кримінал

У Харкові п’яна жінка випала з вікна дев’ятого поверху
9 Серпня 2024 15:47
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алкоголь, поліція
Будинок у Харкові, з 9 поверху якого випала жінка / Фото: Нацполіція

У Харкові на вулиці Академіка Павлова 30-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху. Перед падінням вона відпочивала у компанії друзів та брала участь у “змаганні”, хто найбільше вип’є.

Таку версію слідчим поліції розповіли друзі, з якими дівчина відпочивала, сказав “Суспільному” керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“За нашою інформацією, там була група хлопців і дівчина, які випивали в орендованій квартирі. У дівчини, яка випала з вікна, серед тих, хто випивав, був хлопець. Вони почали якісь там змагання, хто більше вип’є. Зі слів інших, ця жінка стала дуже багато випивати і в стані алкогольного сп’яніння почала поводитися неадекватно: вилазила з вікна на блок кондиціонера, а чоловіки її зупиняли”, – говорить Болвінов.

За його словами, потім жінка пішла на балкон, сіла на підвіконня й намагалася на ньому балансувати, але не втрималася.

Як додалиу поліції, жінку з множинними травмами доставили в лікарню. Стан потерпілої лікарі оцінюють як тяжкий.


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