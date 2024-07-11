У Харкові пропонують перейменувати ще п’ять станцій метро

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” надіслали ХОВА пропозицію щодо перейменувань п’яти станцій метро у Харкові.

Про це повідомили у соцмережах проєкту.

Представники ініціативи пропонують змінити назви станціям метрополітену:

з “Академіка Павлова” — на “Василя Стуса”;

з “Героїв Праці” — на “Салтівську”;

з “Завод імені Малишева” — на “Танковий завод”;

з “Проспект Гагаріна” — на “Левада”;

з “23 серпня” — на “Павлове Поле”.

За словами активістів, до розпорядження голови Харківської ОВА щодо перейменування радянських та імперських назв лишилось мало часу, тому вони надіслали свою пропозицію.