Суспільство

У Харкові пропонують перейменувати ще п’ять станцій метро
11 Липня 2024 17:10
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декомунізація
Ілюстративне фото / Харківський метрополітен

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” надіслали ХОВА пропозицію щодо перейменувань п’яти станцій метро у Харкові.

Про це повідомили у соцмережах проєкту.

Представники ініціативи пропонують змінити назви станціям метрополітену:

  • з “Академіка Павлова” — на “Василя Стуса”;
  • з “Героїв Праці” — на “Салтівську”;
  • з “Завод імені Малишева” — на “Танковий завод”;
  • з “Проспект Гагаріна” — на “Левада”;
  • з “23 серпня” — на “Павлове Поле”.

За словами активістів, до розпорядження голови Харківської ОВА щодо перейменування радянських та імперських назв лишилось мало часу, тому вони надіслали свою пропозицію.


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