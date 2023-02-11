У Харкові повністю відновили електропостачання після ракетних ударів

У Харкові та області повністю відновили електропостачання після ракетних ударів.

Ситуація з електропостачанням на Харківщині стабілізована. Але через те, що пошкодження інфраструктури досить великі, протягом декількох днів в області будуть застосовуватися аварійні відключення. Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби.

“Прошу поставитися до цього з розумінням. І нагадую, що на Харківщині працюють 363 Пункти Незламності, якими можна скористатися, щоб зігрітися та підзарядити гаджети”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.