У Харкові померла акторка Вікторія Тимошенко, поранена під час ракетної атаки РФ

84-річна колишня акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко померла в лікарні від поранень, які отримала внаслідок ракетного удару Росії по Харкову 2 січня.

Про смерть артистки повідомили 4 січня у Харківській обладміністрації.

“Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січні. Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені”, — йдеться у повідомленні.

Останнім часом Тимошенко була на пенсії. Востаннє вона виходила на сцену близько 10-15 років тому, розповів Суспільне Харків режисер драмтеатру Сергій Москаленко.