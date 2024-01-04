Кримінал

У Харкові померла акторка Вікторія Тимошенко, поранена під час ракетної атаки РФ

4 Січня 2024 17:36
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ракетний удар

84-річна колишня акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко померла в лікарні від поранень, які отримала внаслідок ракетного удару Росії по Харкову 2 січня.

Про смерть артистки повідомили 4 січня у Харківській обладміністрації.

“Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січні. Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені”, — йдеться у повідомленні.

Останнім часом Тимошенко була на пенсії. Востаннє вона виходила на сцену близько 10-15 років тому, розповів Суспільне Харків режисер драмтеатру Сергій Москаленко.


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