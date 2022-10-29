У Харкові поліція впіймала російського шпигуна 

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Патрульні зупини чоловіка, який блукав містом у комендантську годину для перевірки. У телефоні вони виявили листування з абонентами рф, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором. В меседжах всіляко демонстрував свою прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.

Зрадник встиг і підзаробити на війні. Полісмени виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.

Загалом за добу за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 14 осіб.