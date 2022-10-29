Харків

У Харкові поліція впіймала російського шпигуна 

29 Жовтня 2022 11:30
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диверсант

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Патрульні зупини чоловіка, який блукав містом у комендантську годину для перевірки. У телефоні вони виявили листування з абонентами рф, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором. В меседжах всіляко демонстрував свою прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.

Зрадник встиг і підзаробити на війні. Полісмени виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.

Загалом за добу за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 14 осіб.


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