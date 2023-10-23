У Харкові стартує опалювальний сезон

У Харкові з 23 жовтня стартує опалювальний сезон: комунальники починають запускати міські котельні.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“У Харкові очікується похолодання. Тому від сьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста. Відповідальні комунальні служби посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери”, — сказано у повідомленні.

У Харківській області на 23 жовтня працюють 74 котельні — це 13,8% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону, повідомили у пресслужбі обладміністрації.

За даними ОВА, котельні працюють у:

Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській, Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.

Загалом у Харківській області на 23 жовтня опалюються:

83 об’єкти соціальної сфери;

469 житлових будинків з централізованим теплопостачанням.

“В області заплановано загалом до включення 536 котелень, 164 заклади охорони здоров’я та 7561 житловий будинок з централізованим теплопостачанням”, — сказано у повідомленні.