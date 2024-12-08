У Харкові поблизу відділку поліції стався вибух

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова, повідомили в Харківській обласній поліції.
Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.
Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.
Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.