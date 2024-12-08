Кримінал

У Харкові поблизу відділку поліції стався вибух
8 Грудня 2024 20:32
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вибух, поліція, харків
Ілюстративне фото / Фото Нацполіція

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова, повідомили в Харківській обласній поліції.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


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