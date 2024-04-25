У Харкові планують перейменувати станцію метро “Південний вокзал”

Харків’янам пропонують перейменувати станцію метро “Південний вокзал” та низку вулиць та провулків, назви яких пов’язані з країною-агресором.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Серед пропозицій: вулицю Нарофомінську назвати вулицею Щекавицькою, вулицю Льговську – вулицею Шидловською, вулицю Верхньоудинську – вулицею Олега Овсеєнка (на честь учасника російсько-української війни). Також пропонується перейменувати провулок Нанайський на провулок Імбирний, а провулок Краснодарський 2-й – на Чорногорський.
Крім того, станція метро “Південний вокзал” може отримати назву “Вокзальна”.
Перелік додаткових пропозицій щодо перейменування окремих об’єктів топонімії міста Харкова:
|№ з/п
|Стара назва
|Остаточна назва
|Примітка
|1
|В’їзд Саратовський
|В’їзд Смерековий
|2
|Провулок Нанайський
|Провулок Імбирний
|3
|Вулиця Нарофомінська
|Вулиця Щекавицька
|4
|Вулиця Льговська
|Вулиця Шидловська
|5
|В’їзд Вологодський 2-й
|В’їзд Бристольський
|6
|Вулиця Верхнєудінська
|Вулиця Олега Овсеєнка
|Олег Іванович Овсеєнко – сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
|7
|Вулиця Тобольська
|Вулиця Вартових Неба
|8
|Провулок Краснодарський 2-й
|Провулок Чорногорський
|9
|Станція метрополітену «Південний вокзал»
|Станція метрополітену
«Вокзальна»