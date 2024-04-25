Суспільство

У Харкові планують перейменувати станцію метро “Південний вокзал”

25 Квітня 2024 21:27
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декомунізація
Станція метро "Південний вокзал", Харків / Фото: Харківський метрополітен

Харків’янам пропонують перейменувати станцію метро “Південний вокзал” та низку вулиць та провулків, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Серед пропозицій: вулицю Нарофомінську назвати вулицею Щекавицькою, вулицю Льговську – вулицею Шидловською, вулицю Верхньоудинську – вулицею Олега Овсеєнка (на честь учасника російсько-української війни). Також пропонується перейменувати провулок Нанайський на провулок Імбирний, а провулок Краснодарський 2-й – на Чорногорський.

Крім того, станція метро “Південний вокзал” може отримати назву “Вокзальна”.

Перелік додаткових пропозицій щодо перейменування окремих об’єктів топонімії міста Харкова:

№ з/пСтара назваОстаточна назваПримітка
1В’їзд СаратовськийВ’їзд Смерековий
2Провулок НанайськийПровулок Імбирний
3Вулиця НарофомінськаВулиця Щекавицька
4Вулиця ЛьговськаВулиця Шидловська
5В’їзд Вологодський 2-йВ’їзд Бристольський
6Вулиця ВерхнєудінськаВулиця Олега ОвсеєнкаОлег Іванович Овсеєнко – сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
7Вулиця ТобольськаВулиця Вартових Неба
8Провулок Краснодарський 2-йПровулок Чорногорський
9Станція метрополітену «Південний вокзал»Станція метрополітену 
«Вокзальна»

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