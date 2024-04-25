У Харкові планують перейменувати станцію метро “Південний вокзал”

Харків’янам пропонують перейменувати станцію метро “Південний вокзал” та низку вулиць та провулків, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Серед пропозицій: вулицю Нарофомінську назвати вулицею Щекавицькою, вулицю Льговську – вулицею Шидловською, вулицю Верхньоудинську – вулицею Олега Овсеєнка (на честь учасника російсько-української війни). Також пропонується перейменувати провулок Нанайський на провулок Імбирний, а провулок Краснодарський 2-й – на Чорногорський.

Крім того, станція метро “Південний вокзал” може отримати назву “Вокзальна”.

Перелік додаткових пропозицій щодо перейменування окремих об’єктів топонімії міста Харкова: