У Харкові під час падіння дерева постраждали 3 особи, з них 1 дитина

Учора о 20:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про подію, що трапилася в місті Харкові на проспекті Гагаріна.

Внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало 3 особи, з них 1 дитина:

хлопчик 7 років, отримав садину лівого ліктя;

жінка 39 років, попередній діагноз гематома чола і закритий перелом кісток тазу;

жінка 80 років забій лівого плеча та стегна.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники деблокували жінку, 1985 року народження, з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.