Кримінал

У Харкові під час падіння дерева постраждали 3 особи, з них 1 дитина
8 Червня 2024 10:15
дснс, негода
На місце події було направлено черговий караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини / Скріншот відео

Учора о 20:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про подію, що трапилася в місті Харкові на проспекті Гагаріна.

Внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало 3 особи, з них 1 дитина:

  • хлопчик 7 років, отримав садину лівого ліктя;
  • жінка 39 років, попередній діагноз гематома чола і закритий перелом кісток тазу;
  • жінка 80 років забій лівого плеча та стегна.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники деблокували жінку, 1985 року народження, з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.


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