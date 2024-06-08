У Харкові під час падіння дерева постраждали 3 особи, з них 1 дитина

Учора о 20:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про подію, що трапилася в місті Харкові на проспекті Гагаріна.
Внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало 3 особи, з них 1 дитина:
- хлопчик 7 років, отримав садину лівого ліктя;
- жінка 39 років, попередній діагноз гематома чола і закритий перелом кісток тазу;
- жінка 80 років забій лівого плеча та стегна.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники деблокували жінку, 1985 року народження, з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.