Кримінал

У Харкові перевіряють поліцейську, яка стала фігуранткою скандалу в готелі
19 Лютого 2025 09:41
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Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту у готелі Харкова / Фото: facebook / Snizhana Buhrik
Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту у готелі Харкова / Фото: facebook / Snizhana Buhrik

У поліції Харківщини розпочали службову перевірку щодо співробітниці одного з райвідділів, яка потрапила в конфлікт у готелі.

Як повідомили в обласному главку, 18 лютого під час моніторингу соцмереж було виявлено відео, на якому зафіксовано сварку між двома жінками. У ході перевірки встановили, що одна з учасниць інциденту є працівницею поліції.

“Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки”, — зазначили у відомстві.

Йдеться про відео, опубліковане у Facebook Сніжаною Бугрик. За її словами, уночі дві жінки голосно кричали та сварилися в сусідньому номері. Коли охоронець готелю та вона сама зробили їм зауваження, одна з жінок постукала в її двері, а після того, як господиня відчинила, заштовхала її всередину й напала.

«У мене на руках була маленька собачка, яку вони вибили з рук! Кім закричала! Я намагалася її захистити, але коли вони вже вибили собаку та телефон, я виштовхала їх із номера і викликала поліцію», — розповіла жінка. Вона також наголосила, що така поведінка є неприпустимою для правоохоронців.


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