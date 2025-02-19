У Харкові перевіряють поліцейську, яка стала фігуранткою скандалу в готелі

У поліції Харківщини розпочали службову перевірку щодо співробітниці одного з райвідділів, яка потрапила в конфлікт у готелі.

Як повідомили в обласному главку, 18 лютого під час моніторингу соцмереж було виявлено відео, на якому зафіксовано сварку між двома жінками. У ході перевірки встановили, що одна з учасниць інциденту є працівницею поліції.

“Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки”, — зазначили у відомстві.

Йдеться про відео, опубліковане у Facebook Сніжаною Бугрик. За її словами, уночі дві жінки голосно кричали та сварилися в сусідньому номері. Коли охоронець готелю та вона сама зробили їм зауваження, одна з жінок постукала в її двері, а після того, як господиня відчинила, заштовхала її всередину й напала.

«У мене на руках була маленька собачка, яку вони вибили з рук! Кім закричала! Я намагалася її захистити, але коли вони вже вибили собаку та телефон, я виштовхала їх із номера і викликала поліцію», — розповіла жінка. Вона також наголосила, що така поведінка є неприпустимою для правоохоронців.