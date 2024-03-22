Суспільство

У Харкові перебої з водою, не працює електротранспорт і метро

22 Березня 2024 08:42
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харків
Ілюстративне фото / Getty Images

Через російську ракетно-дронову атаку у Харкові  порушено електропостачання, унаслідок чого не працює електротранспорт і виникли проблеми з водопостачанням. Метро працює лише в режимі укриття.

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також уранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту”, – йдеться у повідомленні.

У Харківському метрополітені поінформували, що станції працюють виключно як укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково.


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У Харкові перебої з водою, не працює електротранспорт і метро

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