У Харкові пара з кримінальним минулим передавала росіянам локації військових ЗСУ та співробітників СБУ

Житель Харкова та його подруга передавала росіянам інформацію про військових ЗСУ та співробітників СБУ. Вони приховано фіксували локації та відправляли дані через месенджер. Правоохоронці затримали зловмисників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 38-річний чоловік та 24-річна жінка у грудні 2024 року налагодили постійний звʼязок з представником РФ. Спілкувались через месенджер Telegram. Обидва нещодавно були засуджені за злочини проти власності та відбували покарання.

Російський куратор запропонував українцям за винагороду фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ, на що вони добровільно погодились. Чоловік з дівчиною під виглядом романтичних прогулянок містом приховано фотографували та знімали на відео вказані обʼєкти та відправляли представнику РФ.

“Крім того, дівчина мала ще одну “роботу”. Вона розкладала по Харкову “закладки” з наркотиками, а саме метадоном. Надалі вона фотографувала “схованки” та передавала інформацію клієнтам”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці викрили зловмисників. Їх взято під варту без права внесення застави.

Затриманим повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Також жінці додатково інкриміновано незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчиненому повторно з метою збуту.