Кримінал

У Харкові пара з кримінальним минулим передавала росіянам локації військових ЗСУ та співробітників СБУ
29 Січня 2025 10:58
читать на русском →
У Харкові затримали підозрюваних у передачі інформації про військових ЗСУ росіянам / Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові затримали підозрюваних у передачі інформації про військових ЗСУ росіянам / Фото: Харківська обласна прокуратура

Житель Харкова та його подруга передавала росіянам інформацію про військових ЗСУ та співробітників СБУ. Вони приховано фіксували локації та відправляли дані через месенджер. Правоохоронці затримали зловмисників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 38-річний чоловік та 24-річна жінка у грудні 2024 року налагодили постійний звʼязок з представником РФ. Спілкувались через месенджер Telegram. Обидва нещодавно були засуджені за злочини проти власності та відбували покарання.

Російський куратор запропонував українцям за винагороду фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ, на що вони добровільно погодились. Чоловік з дівчиною під виглядом романтичних прогулянок містом приховано фотографували та знімали на відео вказані обʼєкти та відправляли представнику РФ.

“Крім того, дівчина мала ще одну “роботу”. Вона розкладала по Харкову “закладки” з наркотиками, а саме метадоном. Надалі вона фотографувала “схованки” та передавала інформацію клієнтам”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці викрили зловмисників. Їх взято під варту без права внесення застави.

Затриманим повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Також жінці додатково інкриміновано незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчиненому повторно з метою збуту.

Затримана у Харкові підозрювана в роботі на РФ / Фото: Харківська обласна прокуратура

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Січня 2025 11:00

У Харкові в одному з ТЦК викрили нову схему ухилення від мобілізації
29 Січня 2025 11:41

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Росії: деталі
29 Січня 2025 10:58

У Харкові пара з кримінальним минулим передавала росіянам локації військових ЗСУ та співробітників СБУ
29 Січня 2025 10:15

Понад пів сотні БпЛА та ракету запустили росіяни по Україні: ППО збила 29 цілей
29 Січня 2025 08:58

На фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення, з них 88 – на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки