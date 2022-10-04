Кримінал

У Харкові оперативно усунули наслідки нічних “прильотів”

4 Жовтня 2022 21:39
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терехов, харків

Енергетики спільно з працівниками комунальних служб оперативно усунули наслідки нічних обстрілів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, після кількох днів затишшя Харків знову обстріляли. Учора пізно ввечері під ударом опинилися інфраструктурний та промисловий об’єкти.

«Частина одного з районів міста залишилася без електроенергії – російські агресори влучили в трансформаторну підстанцію. Разом з нашими службами енергетики працювали майже всю ніч, щоби дати світло в будинки харків’ян. Нам це вдалося, і сьогодні житло повністю забезпечене електроенергією», – повідомив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що, незважаючи на цілеспрямоване знищення окупантами критичної інфраструктури, у Харкові продовжують готуватися до опалювального сезону.

«Ми дуже ретельно готуємося до опалювального сезону, але, на жаль, не все залежить від наших комунальних служб, які докладають максимум зусиль, щоб у будинках харків’ян було-таки тепло. Я так говорю, бо бачу, наскільки цинічно агресор обстрілює об’єкти критичної інфраструктури. Таке цілеспрямоване знищення інфраструктури – справжній геноцид української нації», – наголосив Ігор Терехов.


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